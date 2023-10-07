Kocaeli’de 3 doktoru darbeden saldırganlar hakkında karar: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli Körfez İlçesi'nde cuma günü saat 14:45 sularında meydana gelen olayda, Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta ve hasta yakınları ile bir doktor arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyümüş, doktorun yanına gelerek olayları yatıştırmak isteyen 2 hekim arkadaşı da saldırıya uğramıştı. Olayda sağlık ocağında görevli M.K, S.E ve Y.S isimli 3 doktor feci bir şekilde darp edilerek Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Doktorların tedavisi devam ederken, olaya karışan hasta ve hasta yakınlarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede Nurettin T. ve Gülseren T. yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, akşam saatlerinde adli mercilere sevk edildi. Gülseren T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Nurettin T. tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.