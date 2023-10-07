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Giriş Tarihi: 7.10.2023 21:51 Son Güncelleme: 7.10.2023 21:54

Kocaeli'de 3 doktoru darbeden saldırganlar hakkında karar: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 doktorun darp edilmesi sonrası harekete geçen emniyet güçleri, Nurettin T. ve Gülseren T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nurettin T. tutuklandı, Gülseren T. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Olayla ilgili aranan 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de 3 doktoru darbeden saldırganlar hakkında karar: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli Körfez İlçesi'nde cuma günü saat 14:45 sularında meydana gelen olayda, Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde hasta ve hasta yakınları ile bir doktor arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyümüş, doktorun yanına gelerek olayları yatıştırmak isteyen 2 hekim arkadaşı da saldırıya uğramıştı. Olayda sağlık ocağında görevli M.K, S.E ve Y.S isimli 3 doktor feci bir şekilde darp edilerek Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Doktorların tedavisi devam ederken, olaya karışan hasta ve hasta yakınlarının yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede Nurettin T. ve Gülseren T. yakalanarak gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, akşam saatlerinde adli mercilere sevk edildi. Gülseren T. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Nurettin T. tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.

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Kocaeli'de 3 doktoru darbeden saldırganlar hakkında karar: 1 kişi tutuklandı
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