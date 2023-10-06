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Haberler Yaşam Kocaeli'de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...
Giriş Tarihi: 06.10.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 01:37

Kocaeli'de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hizmet veren Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 3 hekim, hasta ve hasta yakınları tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu olayda boğazı sıkılan bir hekim kısa süreli baygınlık geçirdi. Hekimlerin vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp izleri, diş ısırıkları ve morluklar olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırganlardan 2'sinin tutuklandığını, 1'inin ise firari olarak arandığını bildirdi. O anlara ait görüntüler ise adeta kan dondurdu...

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 14:45 sıralarında korku dolu dakikalar yaşandı.

Kocaeli’de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...

Henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 hekimi darp etti.

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Kocaeli’de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...

Sağlık ocağında 3 hekimi feci şekilde darbettiler | Video

Hekimlere tekme ve yumruklar ile saldırılan o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Kocaeli’de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...

HEKİM BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olayda boğazı sıkılan bir hekimin kısa süreli baygınlık geçirdiği o anlarda kameraya yansıdı.

Kocaeli’de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...

10 DAKİKA SÜRDÜ

İddialara göre Aile Sağığı Merkezi'ne gelen bir hasta ve yakınları, ASM'de görev yapan bir hekim ile tartışmaya başladı. O esnada olayları yatıştırmak için 2 hekim daha geldi.

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