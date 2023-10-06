Haberler Yaşam Kocaeli'de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...

Giriş Tarihi: 06.10.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 01:37

Kocaeli'de sağlık ocağında dehşet! 3 doktor feci şekilde darbedildi: Tekme, yumruk, diş ısırığı...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hizmet veren Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli 3 hekim, hasta ve hasta yakınları tarafından feci şekilde darp edildi. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu olayda boğazı sıkılan bir hekim kısa süreli baygınlık geçirdi. Hekimlerin vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp izleri, diş ısırıkları ve morluklar olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırganlardan 2'sinin tutuklandığını, 1'inin ise firari olarak arandığını bildirdi. O anlara ait görüntüler ise adeta kan dondurdu...