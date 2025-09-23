Kocaeli'de 4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne sebep olmuştu: Cezası belli oldu!

'DOKTOR OLACAKTIM'

Son sözü sorulan Salih Erdem Erdoğdu, "Kazada kastım yoktu. Ters yön olduğunu bilmiyordum. Ne kendi ne de başkasının canına kastetmedim. Yoldan geçip sahile inme niyetindeydim. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Vicdanım rahat değil, sızlıyor. Sebep olduğum şeyin elbette cezası olacak. 2 yıldır cezamı çekiyorum. Artık cezaya dayanacak gücüm kalmadı. Tıp fakültesi öğrencisiyim. Doktor olacaktım. Okuluma devam etmek istiyorum. Çok pişmanım" dedi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erdoğdu'nun 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.