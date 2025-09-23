Video Yaşam 4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video
23.09.2025 | 14:58

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, ters yöne girdiği cipiyle otomobile çarpıp 2 aylık hamile Fatma Alzibid (30) ile 4 aylık çocuğu Vetin Elsaid’in ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına neden olan Salih Erdem Erdoğdu (24), 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Kasım 2023'te Başiskele ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi D-130 kara yolunda meydana geldi. Başiskele'den yola çıkan ve ters yönde ilerleyen tıp fakültesi öğrencisi Salih Erdem Erdoğdu yönetimindeki 34 HB 3302 plakalı cip, Suriye uyruklu Hüseyin Elsaid yönetimindeki 41 AJR 709 plakalı, içerisinde 6'sı çocuk, 11 kişinin bulunduğu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki 11 kişiden bazıları yola savruldu, bazıları ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan 4 aylık Vetin Elsaid ve 2 aylık hamile olan annesi Fatma Alzibid hayatını kaybetti. Cip sürücüsünün de bulunduğu 5'i çocuk, 10 yaralı ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Salih Erdem Erdoğdu, 23 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCI, 'BİLİNÇLİ TAKSİR' SUÇUNDAN CEZA İSTEDİ

Salih Erdem Erdoğdu hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanık Erdoğdu hakim karşısına çıktı. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Salih Erdem Erdoğdu'nun 'Bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'DOKTOR OLACAKTIM'

Son sözü sorulan Salih Erdem Erdoğdu, "Kazada kastım yoktu. Ters yön olduğunu bilmiyordum. Ne kendi ne de başkasının canına kastetmedim. Yoldan geçip sahile inme niyetindeydim. Hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Vicdanım rahat değil, sızlıyor. Sebep olduğum şeyin elbette cezası olacak. 2 yıldır cezamı çekiyorum. Artık cezaya dayanacak gücüm kalmadı. Tıp fakültesi öğrencisiyim. Doktor olacaktım. Okuluma devam etmek istiyorum. Çok pişmanım" dedi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erdoğdu'nun 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

