Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN 16 EKİM TATİL AÇIKLAMASI

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik verilere göre; İlimizde sağanak yağışın yarın (16.10.2026 Cuma) etkisini azalarak da olsa devam ettireceğinden;

16 Ekim 2026 Cuma günü, İlimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır."