Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:47 Son Güncelleme: 15.10.2026 12:56

Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!

Kocaeli’de etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği gündeme geldi.16 Ekim Cuma günlerine ilişkin tatil kararını merak eden öğrenci ve veliler için Kocaeli Valiliğinden açıklama geldi.Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi?

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Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!
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Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış ve hava koşullarına ilişkin uyarılar, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. 16 Ekim Cuma günü eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler, Kocaeli Valiliği açıklamasını takip ediyor.

16 EKİM CUMA KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil edildi.

Kocaeli Valiliği, 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın kentte sağanak yağışın azalarak da olsa devam edeceğinin değerlendirilmesi üzerine alındığı belirtildi.

KOCAELİ VALİLİĞİNDEN 16 EKİM TATİL AÇIKLAMASI
Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik verilere göre; İlimizde sağanak yağışın yarın (16.10.2026 Cuma) etkisini azalarak da olsa devam ettireceğinden;

16 Ekim 2026 Cuma günü, İlimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır."

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METEROLOJİ UYARDI!

MGM, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yayımladı.14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini ve Marmara'da yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği uyardı: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!”

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!
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