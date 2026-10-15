Kocaeli’de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma için Valilik açıklama yaptı!

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış ve hava koşullarına ilişkin uyarılar, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. 16 Ekim Cuma günü eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler, Kocaeli Valiliği açıklamasını takip ediyor.
Kocaeli'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil edildi.
Kocaeli Valiliği, 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın kentte sağanak yağışın azalarak da olsa devam edeceğinin değerlendirilmesi üzerine alındığı belirtildi.
"Son meteorolojik verilere göre; İlimizde sağanak yağışın yarın (16.10.2026 Cuma) etkisini azalarak da olsa devam ettireceğinden;
16 Ekim 2026 Cuma günü, İlimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir.
Kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır."
Basın Duyurusu (Eğitime Ara Verilmesi) ⬇️ https://t.co/7PgmfsCfmR @afadkocaeli @memkocaeli https://t.co/hSW5mU8nPx— TC Kocaeli Valiliği (@kocaelivaliligi) October 15, 2026
MGM, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yayımladı.14-16 Ekim tarihleri arasında 48 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini ve Marmara'da yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı.Kocaeli Valiliği uyardı: “Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın!”