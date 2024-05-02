Kocanın cebinden izinsiz para almak boşanma sebebi

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, maddi istekleri bitmediği ve cebinden habersiz para aldığı gerekçesiyle eşine karşı boşanma davası açan kocayı haklı bularak boşanmaları yönünde karar veren yerel mahkemenin kararını kısmen onadı. Aile mahkemesi, şiddetli geçimsizlik nedeniyle karşılıklı boşanma davası açan çiftten kocanın başvurusunu kabul ederek boşanmalarına karar verdi. Mahkeme, kadının maddi isteklerinin devam etmesi ve eşinin cebinden habersiz para alması nedeniyle tam kusurlu kabul edilerek, kocanın boşanma davasının kabulü ile kadının davasının reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca kadının eşine manevi tazminat ödemesine hükmetti. Avukat Fırat Bilici, "Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle açılmış olan davalarda bir sürü sebepten dolayı boşanma kararı verilebilir. Bunlardan biri de eşin cebinden izinsiz para almak. Bu durum diğer eş için artık ortak yaşamı devam ettiremeyecek duruma getiriyorsa durumu, bu şekilde evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma kararı verilebilir" dedi.