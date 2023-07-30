Komşularla bahçede yazlık sinema keyfi

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Kavağı Mahallesi'nde bir asrı aşkın süredir ayakta duran bir evin bahçesinde akşamları nostalji dolu anlar yaşanıyor. Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve yazın baba ocağına gelen resim öğretmeni ve çevirmen Dilek Carelius, bilgi teknolojileri uzmanı olan Norveçli eşi Henrik Carelius ile birlikte annelerine güzel anlar yaşatmak için evlerinin önünde küçük bir sinema perdesi kurup Yeşilçam filmlerini izlemeye başladı.Ailenin sinema keyfi komşuların da ilgisini çekti. Bunun üzerine Dilek-Henrik Carelius çifti, evlerinin bahçesini adeta küçük bir yazlık sinemaya çevirdi. Çift, geçen cuma akşamı komşularını da açık havada sinema keyfine davet etti. Sinema perdesi gibi kullanılan bahçe duvarına yansıtılan ilk film 'Mavi Boncuk' oldu. Komşular, önceki akşam ise Selvi Boylum Al Yazmalım'ı keyifle izledi. Açık havada, İlyas ile Cemşit'in arasında kalan Asya'nın duygu dolu hikayesini izleyen komşulara, Norveçli damat Henrik ise çay servisi yaptı.Komşularıyla yaşadığı keyif dolu anları SABAH'la paylaşan Dilek Carelius, "Biz mahalle sakinleri olarak 30 yıl önce yazlık sinema keyfini yaşardık. Çeşmeden su aldığımız güzel zamanlardı. Herkes su bidonlarını alarak evden çıkar, bidonlar çeşme kenarına bırakılır ve film izlemeye gidilirdi. Filmin bitmesiyle sohbet başlar ve eve dönüşte herkes bidonlarına suyu doldurup evine dönerdi. Yıllar sonra yaptığımız bu yazlık sinema tadındaki birliktelik bana da çocukluk yıllarımı hatırlattı" dedi.