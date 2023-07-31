Komşularla bahçede yazlık sinema keyfi | Video
Norveçli eşi ile birlikte Anadolu Kavağı’ndaki baba ocağına gelen Dilek Carelius, evlerinin bahçesini açık hava sinemasına çevirdi. Bahçe duvarını sinema perdesi gibi kullanan çift, Türk sinemasının eşsiz filmlerini komşularıyla birlikte izleyip nostalji dolu akşamlar geçiriyor.
SİNEMA PERDESI BAHÇE DUVARI
Ailenin sinema keyfi komşuların da ilgisini çekti. Bunun üzerine Dilek-Henrik Carelius çifti, evlerinin bahçesini adeta küçük bir yazlık sinemaya çevirdi. Çift, geçen cuma akşamı komşularını da açık havada sinema keyfine davet etti. Sinema perdesi gibi kullanılan bahçe duvarına yansıtılan ilk film 'Mavi Boncuk' oldu. Komşular, önceki akşam ise Selvi Boylum Al Yazmalım'ı keyifle izledi. Açık havada, İlyas ile Cemşit'in arasında kalan Asya'nın duygu dolu hikayesini izleyen komşulara, Norveçli damat Henrik ise çay servisi yaptı.
'ÇOCUKLUK YILLARIMA DÖNDÜM'
Komşularıyla yaşadığı keyif dolu anları SABAH'la paylaşan Dilek Carelius, "Biz mahalle sakinleri olarak 30 yıl önce yazlık sinema keyfini yaşardık. Çeşmeden su aldığımız güzel zamanlardı. Herkes su bidonlarını alarak evden çıkar, bidonlar çeşme kenarına bırakılır ve film izlemeye gidilirdi. Filmin bitmesiyle sohbet başlar ve eve dönüşte herkes bidonlarına suyu doldurup evine dönerdi. Yıllar sonra yaptığımız bu yazlık sinema tadındaki birliktelik bana da çocukluk yıllarımı hatırlattı" dedi.
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