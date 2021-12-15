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Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:46

Kömür çuvalında uyuşturucu zulası!

ABBAS ÇAKAR
Kömür çuvalında uyuşturucu zulası!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 21 kilo Afyon Sakızının ele geçirildiği uyuşturucu operasyonuna ait yeni bilgi ve görüntülere ulaşıldı. Şüphelilerin uyuşturucuyu sevk etmek için, kömür çuvalları içerisine zulaladığı öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Gebze İlçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 21 Kilo 150 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.

Kömür çuvalında uyuşturucu zulası! | Video

Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, operasyonla ilgili yeni bilgi ve görüntülere ulaşıldı. Şüphelilerin polis yakalanmamak amacıyla, Afyon Sakızını 380 küçük paket halinde, kömür çuvalları içerisine zulaladıkları öğrenildi. Olayla ilgili 2 zanlının tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor

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Kömür çuvalında uyuşturucu zulası!
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