Kömür çuvalında uyuşturucu zulası! | Video

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 21 kilo Afyon Sakızının ele geçirildiği uyuşturucu operayonuna ait yeni bilgi ve görüntülere ulaşıldı. Şüphelilerin uyuşturucuyu sevk etmek için, kömür çuvalları içerisine zulaladığı öğrenildi.