Konak’ta köprüler atıldı İşçi sokağa iniyor!

Konak Belediyesi'ne bağlı MER-BEL şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu Şube ile belediye adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında bir süredir devam eden ve 580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

YÜZDE 12'LİK MAAŞ ARTIŞINA İLİŞKİN TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

İlk olarak belediye yönetimi, işçilere maaş artışı olarak yüzde 12'lik bir zam teklif etti. Bunun yanı sıra, 225 liralık yemek yardımı, 400 liralık yakacak desteği, 3 bin liralık bayram ücreti ve 7 bin 150 liralık gıda yardımı da önerildi. Ancak bu teklifler sendika tarafından yeterli bulunmadı ve kabul edilmedi. Taraflar arasında geçtiğimiz hafta yapılan son toplantıda Sodemsen tüm statü gruplarının birleştirilip 4 ana grup altında toplanmasını önerdi. Sendika bunun ücret kayıplarına neden olacağını belirtip masadan kalktı.

24 MART PAZARTESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKLAR

Tarafların masada uzlaşma sağlayamaması ve belediyenin işçi maaşlarını eksik ve geç yatırması bardağı taşıran son damla oldu. Sendika eylem kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada 24 Mart Pzartesi günü saat 13.30'da basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

BELİRSİZLİK HAKİM

Sendika tarafından işçilere gönderilen mesajda, maşaların eksik ve gününde yatırılmamış olmasına tepki gösterildi. Belediye yönetimi ile yapılan görüşmelerde ücretlerin ödenmesi konusunda belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çeken sendika, "Hafta onu bir ödeme yapılabileceği ifade edilmiş olmasına rağmen belirsizlik devam etmektedir. Defalarca ücretlerimizin eksik yatmasından kaynaklı kredilerimiz aksadı, kiralarımızı ödeyemez hale geldik. Biz işçiler olarak yaşanan sorunların çözümü noktasında diyalog kurulup çözüm üretilmesi konusunda yalnız bırakılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İŞÇİLER ZOR DURUMDA

Maaşların eksik ve zamanında yatırılmaması nedeniyle işçilerin zor durumda kaldığını belirten sendika bu güne kadar belediye yönetimi ile yapılan görüşmelerden de bir sonuç elde edilemediğini belirtti. Yaklaşık 110 gündür devam eden ve 580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret konusunda bir aşama kaydedilemediğini maşalar gibi TİS görüşmelerinden de belirsizliğin hakim olduğunu belirten sendika, "Bize çözümsüzlüğü dayatan belediye yönetimine karşı Pazartesi Günü 13:30'da Belediye Basmane Binasında konu ile ilgili kitlesel basın açıklaması yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

60 GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLADI

110 gündür devam eden TİS sürecinde 60 günlük kritik döneme girildi. Eğer taraflar bu süreçte anlaşamazsa sendika bu 60 günlük süre dolmadan belirleyeceği bir tarihte greve gidip iş bırakabilecek. Durum böyle olursa geçmiş aylarda Bayraklı ve Buca'da olduğu gibi Konak'ta da hayat duracak. Başta çöp toplama olmak üzere hiçbir belediye hizmeti verilmeyecek.