Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yere düştü: Arkadan gelen otomobil ezip geçti! Feci kaza kamerada

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Motosiklet sürücüsünü otomobiliyle ezen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.