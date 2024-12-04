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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Konya’da Şeb-i Arus bereketi

Konya’da Şeb-i Arus bereketi yaşanıyor. Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Şeb-i Arus törenleri kapsamında otellerin dolduğu açıklandı. Programlar boyunca yurtiçi ve yurtdışından 20 bini aşkın turistin Konya’ya geleceği belirtiliyor

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Konya’da Şeb-i Arus bereketi
Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'nın 751'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri bu yıl 'Muhabbet Vakti' temasıyla gerçekleştirilecek. 11 gün sürecek olan törenler boyunca çeşitli söyleşiler, paneller, sergi etkinlikleri ile Sema Ayin-i Şerif düzenlenecek. Törenlere sayılı günler kala kentte hareket arttı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, otellerin dolduğunu söyledi.




Pandemiden bu yana en yüksek talebe ulaştıklarının altını çizen Karahan, "Bu yılki Şeb-i Arus özellikle pandemiden sonra yurtiçi talebi açısından zirvede. Pandemi dönemindeki düşüş geride kaldı. Bu yıl en büyük zirvesine ulaşmış durumdayız. Çünkü seyahat acenteleri ciddi paket programları yaptılar. Konya'ya olan talepler çok iyi. Yurtdışı turist açısından da talepler iyi durumda. Şu an için hafta sonları otellerimiz tamamen dolu. Yerli ve yabancı olarak en az 20 bini aşkın kişinin şehre gelmesini bekliyoruz" dedi.

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Konya’da Şeb-i Arus bereketi
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