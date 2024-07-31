Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu... SABAH’a konuşan Aynur Kaynar: Yasa çıktı çok mutluyum

İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz yıl 5 Temmuz'da hakim ve savcıların kaldığı lojmanın yakınında Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar'ın bir inşaatta beslenen köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştı. Yaşanan saldırı sonrası görme yetisini kaybeden Kaynar kaldırıldığı hastanede günlerce tedavi gördü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada inşaatın sahibi, inşaatı kiralayan kişi ve bekçi hakkında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dünyası kararan talihsiz kadın Aynur Kaynar, sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili düzenleme hakkında, "Çözüm noktasında faydalı olacağına inandığımız bir yasal düzenleme yapıldı. Yasanın çıkmasından dolayı çok mutluyum, başka canlar yanmayacak" dedi.
"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"
Evinin 100 metre ötesinde yaşadığı köpek saldırısını anlatan Aynur Kaynar, "Yolun karşısından gelen kangal kırması bir köpek yanından geçerken hiç havlamadan birden üzerime atladı. Beni yere yıktı, başımı kemirmeye başladı. Kurtulmak için köpeğin boğazını sıktım, bir süre ısırmasına engel oldum. Ancak gücüm tükenince bırakmak zorunda kaldım. Başımdan ve gözümden ısırıp beni öldürmeye çalıştı. Başımın derisinin yarısı yerinden kopmuştu. O anda gözlerim karardı, kendimden geçtim. Çevrede insanlar vardı ama kimse yanaşmaya cesaret edememiş. Kurtulamayacağımı ve öleceğimi düşündüm" dedi.
GÖZÜMÜ KAYBETTİM
Çevredekilerin yardıma gelmeye korkmasına rağmen, köpeğin dikkatini dağıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kaynar, "Beni, tesadüfen yoldan geçen bir ambulansa almışlar. İlk müdahaleyi orada yapmışlar. Resmen o anda hayata yeniden döndüm. Hastanede yaralarım sarıldı, başıma dikişler atıldı. Hatta kalkan kafa derim geri yapıştırıldı. Uzun süre hastanede tedavi gördüm. Köpeğin ısırması sonucu gözümün retinası yırtıldı, göz merceğim yerinden çıktı. Yaşanan olay gözüme mal oldu. Ailece, geçen yıl aylarını kabuslar içinde geçirdik" ifadelerini kullandı.
BUNUN HAYVANSEVERLİKLE ALAKASI YOK
Bu tür vakaların görevlilerin ihmali nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen talihsiz kadın, başıboş köpeklerin insanların can güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Aynur Kaynar, "Bunun hayvanseverlikle de alakası yok. Hayvanları seviyorsanız sinekleri, yılanları vs niçin öldürüyorsunuz. Onların yaşamaya hakkı yok mu? Bu problem bugün çözülmezse yarın sokağa hiç çıkamayacağız. Hele benim gibi travma yaşayanlar ömür boyu bunun acısını çekecekler. İnsanlara bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur." şeklinde konuştu.
Aynur Kaynar, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşmasıyla ilgili, "Çözüm noktasında faydalı olacağına inandığımız bir yasal düzenleme de yapıldı. Ben bu acıyı yaşadım ama inşallah bu düzenleme sayesinde çocuklarımız yaşamaz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yasanın çıkmasından dolayı çok mutluyum, başka canlar yanmayacak." açıklamasında bulundu.