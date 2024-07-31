Köpek saldırısına uğradı, gözünden oldu... SABAH’a konuşan Aynur Kaynar: Yasa çıktı çok mutluyum

BUNUN HAYVANSEVERLİKLE ALAKASI YOK

Bu tür vakaların görevlilerin ihmali nedeniyle gerçekleştiğini söyleyen talihsiz kadın, başıboş köpeklerin insanların can güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Aynur Kaynar, "Bunun hayvanseverlikle de alakası yok. Hayvanları seviyorsanız sinekleri, yılanları vs niçin öldürüyorsunuz. Onların yaşamaya hakkı yok mu? Bu problem bugün çözülmezse yarın sokağa hiç çıkamayacağız. Hele benim gibi travma yaşayanlar ömür boyu bunun acısını çekecekler. İnsanlara bunları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur." şeklinde konuştu.