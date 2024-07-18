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Haberler Yaşam CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan'ın babası o anları sabah.com.tr'ye anlattı!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 13:50

CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan'ın babası o anları sabah.com.tr'ye anlattı!

Başıboş sokak köpekleri yasası ile ilgili görüşmeler sırasında muhalefet vekilleri tarafından hakarete uğrayan ve sinir krizi geçiren Halil Yılmaz yaşananları sabah.com.tr'ye anlattı. Çocuğu köpek saldırısında ağır yaralanan acılı baba, kendisini çileden çıkaran sözleri paylaştı, "Bir daha asla gitmem" dedi.

ONUR ŞAHANOĞLU
CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası o anları sabah.com.tr’ye anlattı!

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde 7 Aralık 2023 tarihinde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4.sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın zorlu tedavi süreci sürüyor. Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, TBMM'deki başıboş sokak köpekleri yasası komisyon görüşmelerine katıldı.

CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası o anları sabah.com.tr’ye anlattı!

CHP, İYİ Parti, HDP ve TİP'li vekillerin manipülatif tavrına dayanamayan acılı baba, sinir krizi geçirdi. Avcılar Kulübü Üyesi olan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, "Sen kimsin?" diyerek komisyondan kovduğu Halil Yılmaz, yaşananları sabah.com.tr'ye anlattı.

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CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası o anları sabah.com.tr’ye anlattı!

Yaşananlar sonrası sesi tamamen kısılan Yılmaz, "Bütün hakaretleri saygı çerçevesinde dinledim. Keşke gitmeseydim, ben saygı çerçevesinde bir konuşma olacak sandım. Bir daha asla gitmem." dedi. İşte komisyonda yaşananlar ve acılı babanın sabah.com.tr'ye yaptığı özel açıklamalar…

CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası o anları sabah.com.tr’ye anlattı!

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ YASASI GÖRÜŞMELERİNDE ORTALIK KARIŞTI

Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpekleri sorununun çözülmesi için çalışma tamamlandı ve Meclis'te görüşmeler başladı. Saldırganlığı engellenemeyen köpeklere ötanazi yapılması ile ilgili madde muhalefet tarafından çarpıtılınca Komisyonda büyük gerilim yaşandı. CHP, HDP ve TİP, köpeklerin tamamının uyutulacağı şeklinde bir hava yaratarak süreci manipüle etti.

CHP'li ve HDP'li vekillere tepki "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek"

CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası o anları sabah.com.tr’ye anlattı!

KÖPEKLERİN AĞIR YARALADIĞI TUNAHAN'IN BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralanan, hayatını kaybeden çocukların muhalefet tarafından görülmemesi, Komisyona katılan mağdur aileleri çileden çıkardı. Ankara'da okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısı ile ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, hakaretler sonrası sinir krizi geçirdi. Yılmaz, "Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek." diye isyan etti.

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