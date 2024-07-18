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CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan'ın babası o anları sabah.com.tr'ye anlattı!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
13:50
CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan'ın babası o anları sabah.com.tr'ye anlattı!
Başıboş sokak köpekleri yasası ile ilgili görüşmeler sırasında muhalefet vekilleri tarafından hakarete uğrayan ve sinir krizi geçiren Halil Yılmaz yaşananları sabah.com.tr'ye anlattı. Çocuğu köpek saldırısında ağır yaralanan acılı baba, kendisini çileden çıkaran sözleri paylaştı, "Bir daha asla gitmem" dedi.