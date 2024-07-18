CHP’li vekil ‘Sen kimsin?’ diyerek komisyondan kovmuştu: Sokak köpeklerinin saldırdığı Tunahan’ın babası o anları sabah.com.tr’ye anlattı!

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ YASASI GÖRÜŞMELERİNDE ORTALIK KARIŞTI

Vatandaşların korkulu rüyası haline gelen başıboş sokak köpekleri sorununun çözülmesi için çalışma tamamlandı ve Meclis'te görüşmeler başladı. Saldırganlığı engellenemeyen köpeklere ötanazi yapılması ile ilgili madde muhalefet tarafından çarpıtılınca Komisyonda büyük gerilim yaşandı. CHP, HDP ve TİP, köpeklerin tamamının uyutulacağı şeklinde bir hava yaratarak süreci manipüle etti.

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