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Antalya'da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
14:03
Antalya'da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!
Antalya'da sokak köpeklerini beslerken elinden ısırılan 11 yaşındaki çocuk dehşet anlarını anlattı. Kendisine yönelik sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü kaydeden E.Y.C, köpeğin mamasını değil, yere düşen ambalajı aldığını dile getirdi.