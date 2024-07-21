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Haberler Yaşam Antalya'da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!
Giriş Tarihi: 21.07.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 14:03

Antalya'da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!

Antalya'da sokak köpeklerini beslerken elinden ısırılan 11 yaşındaki çocuk dehşet anlarını anlattı. Kendisine yönelik sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü kaydeden E.Y.C, köpeğin mamasını değil, yere düşen ambalajı aldığını dile getirdi.

Antalya’da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!

Antalya'da beslemeye çalıştığı sahipsiz köpeğin elini ısırması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk yaşadıklarını anlattı.

Antalya’da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!

Kepez ilçesinde, 15 Temmuz'da sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından hastaneye götürülen E.Y.C'nin tedavisi tamamlandı.

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Antalya’da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan E.Y.C, köpekleri çok sevdiğini ve olay günü de sokakta gördüğü köpeği beslemek için marketten mama aldığını söyledi.

Antalya’da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!

"BANA BAKINCA SEVMEK İSTEDİM"

Markette yaş mama aldığını gören bir kadının kendisine kuru mama da verdiğini belirten çocuk, "Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı. İlerideki bir ağabeyden yardım istedim ve hastaneye gittik." dedi.

Antalya’da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!

Köpeğin mamasının değil, yere düşen mamanın ambalajını aldığını belirten çocuk, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara üzüldüğünü dile getirdi.

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