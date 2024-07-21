Antalya’da sokak köpeklerini beslemek isterken saldırıya uğrayan çocuk dehşet anlarını anlattı!

"BANA BAKINCA SEVMEK İSTEDİM"

Markette yaş mama aldığını gören bir kadının kendisine kuru mama da verdiğini belirten çocuk, "Marketten aldığım mamaları köpeğe verdim. Bana bakınca sevmek istedim, elimi uzattığımda bir anda kaptı. İlerideki bir ağabeyden yardım istedim ve hastaneye gittik." dedi.