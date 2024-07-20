Video Yaşam Antalya'daki sokak köpeği dehşeti kamerada! Kendisini besleyen çocuğa saldırdı
Antalya'daki sokak köpeği dehşeti kamerada! Kendisini besleyen çocuğa saldırdı

Antalya'daki sokak köpeği dehşeti kamerada! Kendisini besleyen çocuğa saldırdı

20.07.2024 | 11:35

Antalya’da sokak köpeği, kendisini beslemek için yanına gelen çocuğa saldırıp elini ısırdı. Elini güçlükle köpeğin ağzından kurtaran çocuk acı içerisinde kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 15 Temmuz'da yaşandığı belirtilen görüntülerde, ismi henüz öğrenilemeyen 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun, sokak köpeğinin yanına gelerek ona bir poşet dolusu mama verdiği görüldü. Elini uzattığı köpek bir anda saldırarak çocuğun elini ısırdı. Köpeğin ağzından elini güçlükle kurtaran çocuk, o sırada olay yerinden geçen başka bir vatandaşın yanına doğru acı içerisinde kaçtı.


O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun köpeğe mama verdiği, bir süre sonra yine köpeğe yemesi için işaret ettiği, daha sonra ise oturur vaziyette bulunan köpeğin el uzatılmasıyla birlikte saldırdığı anlar yer aldı.

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