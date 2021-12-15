‘Köpek yumurtaları yedi’ kavgasında bu kez de silahlar konuştu! Polis, biber gazıyla müdahale etti

Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda, işten gelen İsmail Yılmaz (30) evinin bahçesinde daha önce yumurtaları yiyen komşusu Esen Erel'in köpeğini görünce tüfekle köpeğe doğru ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Erel'e isabet edince genç kadın yaralandı. Haberi alan Esen Erel'in yakınları da İsmail Yılmaz ve eşi Burcu Yılmaz'ın (30) evine saldırdı. Taş ve sopaların kullandığı kavgada Yılmaz çifti de yaralandı.



İKİNCİ KEZ SİLAHLAR KULLANILDI



Kavganın ardından taraflar arasında gerginlik bugün daha da büyüdü. Taraflar birbirlerine silah sıkarak karşılık verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliği sürdüren taraflara ekipler biber gazı sıkarak müdahale etti. Sokağa giriş-çıkışları kapatan polis, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.