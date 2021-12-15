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Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:55

‘Köpek yumurtaları yedi’ kavgasında bu kez de silahlar konuştu! Polis, biber gazıyla müdahale etti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Köpek yumurtaları yedi’ kavgasında bu kez de silahlar konuştu! Polis, biber gazıyla müdahale etti

Aksaray’da 3 gün önce 3 kişinin yaralandığı ‘köpek yumurtaları yedi’ kavgasında taraflar yine karşı karşıya geldi. Silahların kullanıldığı kavgada polis biber gazıyla taraflara müdahale etti.

Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda, işten gelen İsmail Yılmaz (30) evinin bahçesinde daha önce yumurtaları yiyen komşusu Esen Erel'in köpeğini görünce tüfekle köpeğe doğru ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar Erel'e isabet edince genç kadın yaralandı. Haberi alan Esen Erel'in yakınları da İsmail Yılmaz ve eşi Burcu Yılmaz'ın (30) evine saldırdı. Taş ve sopaların kullandığı kavgada Yılmaz çifti de yaralandı.


İKİNCİ KEZ SİLAHLAR KULLANILDI


Kavganın ardından taraflar arasında gerginlik bugün daha da büyüdü. Taraflar birbirlerine silah sıkarak karşılık verdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gerginliği sürdüren taraflara ekipler biber gazı sıkarak müdahale etti. Sokağa giriş-çıkışları kapatan polis, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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‘Köpek yumurtaları yedi’ kavgasında bu kez de silahlar konuştu! Polis, biber gazıyla müdahale etti
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