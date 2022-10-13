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Giriş Tarihi: 13.10.2022 13:39 Son Güncelleme: 13.10.2022 13:40

Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü...

Acı olay İstanbul Bakırköy'de yaşandı... Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti.

DHA
Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü...

Bakırköy Ataköy'de dün öğle saatlerinde, yol kenarında yürüyen 5 çocuğu sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı. Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü...
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