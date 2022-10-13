Video Yaşam Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video
Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video

Köpeklerden kaçarken araba çarptı: 10 yaşındaki çocuk öldü! | Video

13.10.2022 | 15:05

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OTOMATİK OYNAT

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Acı olay İstanbul Bakırköy'de yaşandı... Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Zana Rojhad hayatını kaybetti.

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Bakırköy sahilde başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 10 yaşındaki Zana Canyovay yola çıktı, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Minik Zana'nın ailesini ve sevenlerini yasa boğan olay, dün öğle saatlerinde Bakırköy sahil yolunda meydana geldi.

Ailesi ile birlikte Bağcılar'da yaşayan ve okula gitmediği öğrenilen Zana Canyovay (10), dört arkadaşı ile birlikte Bakırköy sahilde vakit geçiriyordu.

Sahil kenarında yürüyen arkadaş grubu bir anda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çocuklar panik halinde sahil seridinde hızla kaçarken Canyovay, yolun karşısına geçmek için sahil yoluna fırladı.

Hızla gelen bir aracın çarpmasıyla metrelerce savrulan minik Zana ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Canyovay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Minik Zana dün akşam 20.00'da Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından ailesi tarafından alındı. Bugün Bağcılar Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi..

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