KORDON KANINI LABORATUVARLARDAN MI TEMİN EDİYORLAR?

ATV Haber'in araştırmasında merkezlerin kullandıkları ürünleri nereden temin ettikleri de gündeme geldi. Muhabir İremnaz Aksoy'un ürünleri laboratuvardan alıp almadıklarını sorması üzerine merkez yetkilisi, bir laboratuvarla çalıştıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Taha Takmaz ise kordon kanının ticari bir ürüne dönüştürülmesine tepki göstererek, "Bir kurumun bunu ailelerden satın alması veyahut da o kurumun bunu ticarileştirmesi doğru değil. Bununla alakalı Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü altında yapılacak belli uygulamalar, belli özel durumlar için sadece onay var" dedi.