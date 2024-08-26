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Giriş Tarihi: 26.8.2024 22:41 Son Güncelleme: 26.8.2024 23:09

Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı

Muğla’da Murat Kıvrık (43), kendisi hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldıran eşi Senem Kırık’ı sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Korkunç cinayete ilişkin dehşet anları ortaya çıktı. Kıvrık gözaltına alınırken suçta kullanılan bıçak ise ele geçirildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan ve bir kırtasiyede kasiyer olarak çalışan Senem Kırık (40), kendisine şiddet uygulayan eşi Muhittin Kıvrık (43), hakkında, 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Ardından da boşanmak istediğini bildirdi. Boşanmak istemeyen Muhittin Kıvrık, dün sabah konuşma bahanesiyle eşini aracına bindirdi. Orhaniye Mahallesindeki Akasya Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde konuşmaya başlayan çift arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, araçtan inen Senem kıvrık, kaçmak istedi.

Ancak araçtaki sopayı alıp peşinden koştuğu eşinin başına vurarak yaralayan Muhittin Kıvrık, ardından da karnından bıçakladı. Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Senem Kıvrık, hayatını kaybetti.

Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı

Belediyede ambulans şoförü olarak çalışırken 15 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Muhittin Kıvrık'ın ise ormanlık alana kaçtığı belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, saldırganı yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı.

DEHŞET ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Kıvrık, ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Cinayette kullandığı bıçak da ekipler tarafından ele geçirildi. Kıvrık'ın yarın öğleden sonra vereceği ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Talihsiz kadının bıçakla öldürüldüğü dehşet anlarının da görüntüleri ortaya çıktı.

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Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı
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