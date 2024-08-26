Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı
Muğla’da Murat Kıvrık (43), kendisi hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı aldıran eşi Senem Kırık’ı sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü. Korkunç cinayete ilişkin dehşet anları ortaya çıktı. Kıvrık gözaltına alınırken suçta kullanılan bıçak ise ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Korkunç cinayette dehşet anları ortaya çıktı 26.08.2024 | 23:01
03:17
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı 26.08.2024 | 19:36
02:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası 26.08.2024 | 13:09
17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davamız mazluma umut olmak, nesillere ışık olmak 26.08.2024 | 11:53
16:09
Gram Altın, Dolar, Borsa'da son durum ne? Altın ons yükselişi sürecek mi? 26.08.2024 | 10:22
02:46
Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçıran FETÖ'cü yakalandı! 26.08.2024 | 09:33
01:18
'Kuyu-20' operasyonlarında suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı 26.08.2024 | 08:36
19:08
00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti 25.08.2024 | 17:45
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz 25.08.2024 | 15:42
27:31
05:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dizayn edildiği günler geride kaldı 25.08.2024 | 14:06
03:57
Bakan Kurum: Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık 25.08.2024 | 13:52
05:56
Hizbullah'ın saldırısından yeni görüntüler... Orta Doğu'da eller tetikte! 25.08.2024 | 11:12
01:30
15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi! 25.08.2024 | 08:25
08:20
Donanmanın yeni gücü 'Pirireis' göreve başladı 24.08.2024 | 17:23
22:19
04:52
Bursa'da Polis Özel Harekat'ın nefes kesen tatbikatı kamerada 24.08.2024 | 10:13
00:59
00:59
Eskişehir merkezli 'Narkoçelik-34' operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı 24.08.2024 | 08:20