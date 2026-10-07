Korkunç kaza 16 yaşındaki Ece’yi hayattan koparmıştı! Acılı anne isyan etti: ‘Benim çocuğum vahşice katledildi’

120 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI İDDİASI

Acılı anne Serap Şahin, kızının arkadaşı ve görgü tanıklarının olay anını benzer şekilde anlattığını söyledi. Şahin, sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından hız kesmeden geçtiğini iddia etti.

Şahin, kızının son şeritte karşıya geçmek üzereyken otomobili fark ettiğini ancak yanında bulunan arkadaşının Ece'yi kapattığını ve genç kızın aracı göremediğini belirtti.

Ece'nin arkadaşının da olay nedeniyle kendisini suçladığını aktaran anne Şahin, " Son şeritte araba bunlara vuruyor. Son şeritte bir adım kala. Bu kız son anda fark ediyor arabayı. O adım atabiliyor ama Ece onun yanında olduğu için hiçbir şekilde kapatıyor. Çocuk kör noktada olduğu için göremiyor. Yani o da kendini suçluyor. 'Keşke ben elini tutsaydım'." sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.