Korkunç kaza 16 yaşındaki Ece’yi hayattan koparmıştı! Acılı anne isyan etti: ‘Benim çocuğum vahşice katledildi’

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 yaşındaki Ece Molla, ailesiyle çıktığı tatilde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadığı ve yaklaşık 120 kilometre hızla ilerlediği öne sürülürken, savcılığın tutuklama talebine rağmen ev hapsiyle serbest bırakılması ailesinin tepkisine neden oldu. Acılı anne Serap Şahin, hazırlanacak iddianameyi bekliyor.
TATİL İÇİN GİTTİKLERİ ALANYA'DA HAYATINI KAYBETTİ
Olay, 15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hatice D. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 11'inci sınıf öğrencisi Ece Molla ve arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 35 metre savrulduğu belirtilen Ece, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ece'nin ailesi ise o sırada kardeşinin doğum günü için Alanya'da tatildeydi.
120 KİLOMETRE HIZLA ÇARPTI İDDİASI
Acılı anne Serap Şahin, kızının arkadaşı ve görgü tanıklarının olay anını benzer şekilde anlattığını söyledi. Şahin, sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanından hız kesmeden geçtiğini iddia etti.
Şahin, kızının son şeritte karşıya geçmek üzereyken otomobili fark ettiğini ancak yanında bulunan arkadaşının Ece'yi kapattığını ve genç kızın aracı göremediğini belirtti.
Ece'nin arkadaşının da olay nedeniyle kendisini suçladığını aktaran anne Şahin, " Son şeritte araba bunlara vuruyor. Son şeritte bir adım kala. Bu kız son anda fark ediyor arabayı. O adım atabiliyor ama Ece onun yanında olduğu için hiçbir şekilde kapatıyor. Çocuk kör noktada olduğu için göremiyor. Yani o da kendini suçluyor. 'Keşke ben elini tutsaydım'." sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.
OTOMOBİLDE SÜRÜCÜNÜN ÇOCUKLARI DA VARDI
Kaza sırasında sürücü Hatice D.'nin yanında 3 ve 7 yaşlarında iki çocuğunun bulunduğu belirtildi.
Anne Şahin, olayın ardından kızının ağır şekilde yaralandığını ve görgü tanıklarının Ece'yi çarpmanın etkisiyle havada gördüklerini söyledi.
"ÇOCUĞUM VAHŞİCE KATLEDİLDİ'
Kazanın ardından gözaltına alınan Hatice D. hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edildi. Ancak nöbetçi hâkimlik, sürücünün ev hapsiyle serbest bırakılmasına karar verdi.
Bu karar, kızını kaybeden ailede büyük tepkiye neden oldu. Kızının ölümünün üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçtiğini belirten Serap Şahin, bu süreçte felç geçirdiğini, 11 yaşındaki oğlunun ise psikolojik tedavi görmeye başladığını söyledi. Şahin "Vahşice katledilmiş çocuğumun kolu çok kötüydü çocuğu zaten havada gördüklerini söylüyor görgü tanıkları" ifadelerini kullandı.
Şahin, sürücünün en ağır cezayla yargılanmasını istediğini belirterek kızının ölümünün karşılıksız kalmamasını istedi.
ECE'NİN AİLESİ İDDİANAMEYİ BEKLİYOR
16 yaşındaki Ece Molla'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, aile hazırlanacak iddianameyi bekliyor. Acılı anne Serap Şahin, kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü kişinin en yüksek cezayı almasını istediğini belirterek adalet çağrısında bulundu.