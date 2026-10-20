Korkunç kazada 2 kardeş hayattan koparılmıştı! Acılı aile karara itiraz edecekken pişkin sürücünün hamlesi şok etti: ‘Otomobil akordiyona dönmüştü’

Hasan ve Ülkü Koftar kardeşler, 5 yıl önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. İddiaya göre makas atarak ilerleyen ve önündeki araca yetişmeye çalışan sürücü, Koftar ailesine çarptı. Kazada 7 yaşındaki Hasan ile 15 yaşındaki Ülkü yaşamını yitirdi. Mahkeme, sürücüye 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak aile cezayı yetersiz bulurken, sürücünün de karara itiraz etmesi tepkilere neden oldu.
ACILI ANNE ADALET BEKLİYOR
İki evladını kaybetmenin acısını yıllardır yaşayan Meryem Koftar, çocuklarının ölümüne neden olan sürücünün aldığı cezaya itiraz etmeye hazırlanıyordu. Ancak karşı tarafın da cezayı fazla bularak Yargıtay'a başvurması, aileyi bir kez daha sarstı.
Meryem Koftar, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:
"7 yıl 6 ay ceza kesildi ama onu kabul etmediler ki. Ben onu üst mahkemeye vereceğime o kendi verdi. Yani o cezayı yatmak istemiyor."
KAZADA İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
ATV Haber'den Samed Öztaylan'ın haberine göre, kazanın meydana geldiği yolun düz olduğunu belirten anne Koftar, sürücünün otomobillerini görmemesinin mümkün olmadığını söyledi. İddiaya göre sürücü, önündeki araca makas atarak yetişmeye çalışıyordu. Koftar, sürücünün kaza sonrasında nişanlısının bulunduğu aracı yakalamaya çalıştığını söylediğini aktardı.
'NİŞANLISIYLA YARIŞIRKEN ÇARPTI'
Meryem Koftar, kazanın nasıl meydana geldiğini şu sözlerle anlattı:
"Düz yol. Yani bizi görmemesi mümkün değil. O öndeki araçla makas atarak çıkınca bizi birden göremedi. Fren izi, hiçbir izi yok. Baktığın zaman. Dedi ki işte, 'Öndeki araçta benim nişanlım var, onu yakalamaya çalışıyorum.'"
Kaza sırasında araçta bulunan iki kardeş yaşamını yitirirken, Ülkü Koftar sıkıştığı araçtan ancak 40 dakika sonra çıkarılabildi.
"ARABA AKERDEON GİBİ OLMUŞTU"
Kazanın ardından yaşadıklarını unutamayan Meryem Koftar, eşini ve çocuklarını gördüğü anları anlattı. Aracın çarpmanın etkisiyle adeta akordeon gibi sıkıştığını belirten anne, kızına ulaşmak için kapıyı açmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.
Koftar, o korkunç anları şu sözlerle dile getirdi:
"Dönüp baktığımda eşim direksiyonun üstüne düşmüştü, bir nefes alıyordu, bütün her yeri kan içindeydi. Sonra döndüm Hasan'a baktım, Hasan yatıyordu. Ülkü'ye baktım, o böyle sıkışmıştı zaten. Kapıyı elime açtığımda kapı açılmadı. Çünkü o kadar sıkışmıştı ki akordeon gibi olmuştu araba."
PİŞKİN SÜRÜCÜDEN PES DEDİRTEN HAMLE
Kazanın ardından sürücü 8 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Yargılama sonucunda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak sürücünün de cezayı fazla bularak karara itiraz etmesiyle dosya Yargıtay aşamasına taşındı.
İki evladının ölümünün ardından adalet arayışını sürdüren Meryem Koftar, çocuklarının kaybının karşılığının bu kadar kısa bir hapis süresi olmasına tepki gösterdi.
'İKİ ÇOCUĞUN BEDELİ 7 AY MI?'
Acılı anne, "8 ay yattı, ondan sonra çıktı. Bu kadar. İki çocuğun bedeli 7 ay mı, 8 ay mı? Beklentimiz cezasını çeksin, ceza yatsın yani, cezasını alsın. İki çocuğa bedel, yatarı iki yılmış. Sekiz ayını da yattı. Yani bu kadar basit mi?" ifadelerini kullandı.
Şimdi hem Koftar ailesi hem de sürücü, dosyaya ilişkin Yargıtay'dan çıkacak kararı bekliyor.