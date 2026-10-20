Korkunç kazada 2 kardeş hayattan koparılmıştı! Acılı aile karara itiraz edecekken pişkin sürücünün hamlesi şok etti: ‘Otomobil akordiyona dönmüştü’

ACILI ANNE ADALET BEKLİYOR

İki evladını kaybetmenin acısını yıllardır yaşayan Meryem Koftar, çocuklarının ölümüne neden olan sürücünün aldığı cezaya itiraz etmeye hazırlanıyordu. Ancak karşı tarafın da cezayı fazla bularak Yargıtay'a başvurması, aileyi bir kez daha sarstı.

Meryem Koftar, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"7 yıl 6 ay ceza kesildi ama onu kabul etmediler ki. Ben onu üst mahkemeye vereceğime o kendi verdi. Yani o cezayı yatmak istemiyor."