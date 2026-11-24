İzmir'de, dün saat 14.40 sıralarında Konak ilçesi Hürriyet Bulvarı'nda olay meydana geldi. İddiaya göre, çift şeritli yolda park edilen araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansın sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine ambulans sürücüsü ile yolda bulunan kişiler arasında tartışma yaşandı. İlk tartışmanın ardından tarafların olay yerinden ayrıldığı, yaklaşık 10 dakika sonra ise aynı kişinin ambulansla yeniden karşı karşıya geldiği öne sürüldü.