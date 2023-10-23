Koruda köpek ve sahibi terör estirdi

Maltepe'deki İdealtepe 50. Yıl Korusu'nda geçen haziranda koruda oynayan çocuklar, bir köpeğin saldırması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Yaralanan çocukların aileleri dehşete düşerken olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Bir süre sonra koruya gelen polis memurları Ahmet T. ve Sezer Ö., köpeğin sahibini aramaya koyuldu. Kalabalıkta köpeğin sahibi Tülay K.'yı bularak konuşmak için yanına giden polisler, hayatlarının şokunu yaşadı. İddiaya göre Tülay K., polislerle konuşmayı reddederek "Cahil gerizekalılar, buradan da gitmeyeceğim rahatsız olan varsa kendisi gitsin " sözleriyle hakaret etti. Bir anda sinir krizi geçirerek bağırmaya başlayan Tülay K., bununla da yetinmedi. Çocuklara saldıran köpeğini bu sefer de iki polisin üzerine salarak adli işlem yapmalarını engellemeye çalıştı. Polisler, saldırgan köpeği durdurmaları için belediye görevlilerinden yardım istedi, direnişine devam eden Tülay K.'ya müdahale edilmesi için de emniyet müdürlüğünü arayarak kadın polislerin olay yerine gelmesi gerektiğini bildirdi.Yaşananların ardından polis memurları Ahmet T. ve Sezer Ö., şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında köpeğini hakaret ettiği polislerin üzerine salarak saldırtan şüpheli kadına 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.