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Giriş Tarihi: 14.10.2026 16:05

KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları 2026: KOSGEB başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir?

Kendi işini kurmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için KOSGEB desteklerinde yeni başvuru dönemi başladı. Yenilenen Girişimci Destek Programı için belirli koşulları sağlayanlara 2,5 milyon TL'ye kadar faizsiz, geri ödemeli finansman imkanı sunuluyor. Peki, KOSGEB başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte, girişimcilere sunulan desteklerin ayrıntıları...

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KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları 2026: KOSGEB başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir?
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KOSGEB'in 2026 yılı Girişimci Destek Programı kapsamında sağlanacak finansman tutarları ve başvuru koşulları belli oldu. Yeni dönemde girişimcilere faizsiz, geri ödemeli desteği sunuluyor. Destekten yararlanabilecek sektörler, başvuru tarihleri ve geri ödeme şartları da KOSGEB tarafından duyuruldu.

KOSGEB BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KOSGEB, kendi işini kuran ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik destek programını yeniledi. Yeni düzenlemeyle birlikte finansman tutarları artırılırken 2026 yılı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 12 Ekim'de başladı. Girişimciler, 31 Ekim 2026 tarihine kadar müracaat edebilirler.

KOSGEB BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşiyor. Girişimciler, www.kosgeb.gov.tr adresindeki e-Hizmetler bölümünden Girişimci Destek Programı ekranına ulaşabilecek.

İş Geliştirme Desteği için e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapılmasının ardından proje başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi gerekiyor. Projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen süre içerisinde sistem üzerinden onay verilmesi gerekecek.

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KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvurularda aranan temel koşullar şöyle:

  • İş Kurma Desteği için kuruluşunun üzerinden bir yılı geçmemiş bir işletmeye sahip olmak.
  • İş Geliştirme Desteği için kuruluş tarihinden itibaren üç yıllık süre içerisinde bulunmak.
  • KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerden birinde faaliyet göstermek.
  • İşletme beyanını güncel tutmak ve sistemde aktif kayıtlı olmak.
  • İş Geliştirme Desteği için belirlenen sektörlerde faaliyet göstermek ve proje başvurusunu tamamlamak.
  • Ortaklı işletmelerde girişimcinin en az yüzde 50 ortaklık payına sahip olması şartını karşılamak.

KOSGEB 2,5 MİLYON TL DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Yeni finansman modelinde İş Geliştirme Desteği'nin üst limiti 2 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda bu tutara 250 bin TL ilave edilecek.

Finansman kapsamında karşılanabilecek giderler ise şöyle:

  • Personel giderleri,
  • Makine, teçhizat ve kalıp alımları,
  • Yazılım giderleri,
  • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
  • Belgelendirme, test ve analiz işlemleri,
  • Pazarlama ve tasarım çalışmaları,
  • Sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

KOSGEB'in İş Geliştirme Desteği kapsamında imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren işletmeler finansman desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında çalışan girişimciler de program kapsamında yer alacak.

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KOSGEB FAİZSİZ DESTEK GERİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KOSGEB'in açıkladığı yeni modele göre 24 aylık program süresinin tamamlanmasından 12 ay sonra geri ödemeler başlayacak. Belirlenen ödeme takvimine uyulması halinde faiz veya komisyon uygulanmıyor.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik ayrı bir finansman seçeneği de bulunuyor. İş Geliştirme Faiz/Kar Payı Desteği kapsamında 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi kredisi kullanılabilecek. Bu kredinin finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak.

Girişimlere 2,5 milyon TL faizsiz kaynak

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