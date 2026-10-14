KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları 2026: KOSGEB başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir?

KOSGEB'in 2026 yılı Girişimci Destek Programı kapsamında sağlanacak finansman tutarları ve başvuru koşulları belli oldu. Yeni dönemde girişimcilere faizsiz, geri ödemeli desteği sunuluyor. Destekten yararlanabilecek sektörler, başvuru tarihleri ve geri ödeme şartları da KOSGEB tarafından duyuruldu.
KOSGEB, kendi işini kuran ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilere yönelik destek programını yeniledi. Yeni düzenlemeyle birlikte finansman tutarları artırılırken 2026 yılı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 12 Ekim'de başladı. Girişimciler, 31 Ekim 2026 tarihine kadar müracaat edebilirler.
🚀 @KOSGEB Girişimci Destek Programı ile girişimcilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. 📌 İş Kurma Desteği ile girişimcilerimizin platform ve performans giderlerine yönelik katkı sunuyoruz. 📈 İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 2,5 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz. 2024 yılında uygulamaya aldığımız program ile, 📌 İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon TL katkı sağladık. 📈 İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6,4 milyar TL destekleme kararı aldık ve 2 bin 400 projeye 2,4 milyar TL destek olduk. Girişimcilerimizin üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. 🚀 🗓️ İş Geliştirme Çağrısı Son başvuru tarihi: 31 Ekim 2026 🔎 Detaylı bilgi ve başvuru için: https://t.co/DGx2SU7IUB— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 12, 2026
KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleşiyor. Girişimciler, www.kosgeb.gov.tr adresindeki e-Hizmetler bölümünden Girişimci Destek Programı ekranına ulaşabilecek.
İş Geliştirme Desteği için e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yapılmasının ardından proje başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi gerekiyor. Projelerin değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen süre içerisinde sistem üzerinden onay verilmesi gerekecek.
Başvurularda aranan temel koşullar şöyle:
Yeni finansman modelinde İş Geliştirme Desteği'nin üst limiti 2 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda bu tutara 250 bin TL ilave edilecek.
Finansman kapsamında karşılanabilecek giderler ise şöyle:
KOSGEB'in İş Geliştirme Desteği kapsamında imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren işletmeler finansman desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında çalışan girişimciler de program kapsamında yer alacak.
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KOSGEB'in açıkladığı yeni modele göre 24 aylık program süresinin tamamlanmasından 12 ay sonra geri ödemeler başlayacak. Belirlenen ödeme takvimine uyulması halinde faiz veya komisyon uygulanmıyor.
Kadın ve genç girişimcilere yönelik ayrı bir finansman seçeneği de bulunuyor. İş Geliştirme Faiz/Kar Payı Desteği kapsamında 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi kredisi kullanılabilecek. Bu kredinin finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak.