KOSGEB Girişimci Destek Programı başvuruları 2026: KOSGEB başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir?

KOSGEB 2,5 MİLYON TL DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Yeni finansman modelinde İş Geliştirme Desteği'nin üst limiti 2 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması durumunda bu tutara 250 bin TL ilave edilecek.

Finansman kapsamında karşılanabilecek giderler ise şöyle:

Personel giderleri,

Makine, teçhizat ve kalıp alımları,

Yazılım giderleri,

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri,

Belgelendirme, test ve analiz işlemleri,

Pazarlama ve tasarım çalışmaları,

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler.

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI HANGİ SEKTÖRLERİ KAPSIYOR?

KOSGEB'in İş Geliştirme Desteği kapsamında imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren işletmeler finansman desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında çalışan girişimciler de program kapsamında yer alacak.

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