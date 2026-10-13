Girişimlere 2,5 milyon TL faizsiz kaynak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında yeni başvuru dönemi başlayan İş Geliştirme Çağrısı için 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabileceğini bildirdi. KOSGEB Girişimci Destek Programı'nın önemine dikkati çeken Kacır, İş Kurma Desteği ile girişimcilerin platform ve performans giderlerine katkı sunduklarını ifade etti.

31 BİN FİRMAYA DESTEK

Kacır, İş Geliştirme Desteği kapsamında 2.5 milyon liraya kadar destek verildiğini belirterek, "İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağladık" dedi. İşletmelerin personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ile hizmet alımı giderleri destekleniyor. Hizmet alımı giderleri kapsamında eğitim, danışmanlık ve yönlendirme, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler bulunuyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2 milyon 250 bin TL'ye kadar destek sağlanırken, destek oranı yüzde 80 olarak uygulanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması halinde destek üst limitine 250 bin TL ilave ediliyor. Geri ödemeler 24 aylık program süresi tamamlandıktan 12 ay sonra başlıyor ve fâiz/komisyon uygulanmıyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör