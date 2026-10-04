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Giriş Tarihi: 4.10.2026 10:37

Kosova-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı!

Priştine’de oynanacak mücadelede Kosova, sahasında güçlü rakibi Avusturya’yı ağırlayacak. Liderlik yarışındaki yerini korumak isteyen Avusturya ile Kosova’nın karşılaşması gecenin öne çıkan maçlarından biri olacak. Peki, Kosova-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maç yayın bilgileri...

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Kosova-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı!
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Kosova ile Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Priştine'de sahaya çıkıyor. Ev sahibi Kosova kendi seyircisi önünde güçlü rakibine karşı iyi bir sonuç için mücadele edecek. Karşılaşma yaklaşırken futbolseverler Kosova-Avusturya maçı yayın kanalını ve başlama saatini araştırmaya başladı.

KOSOVA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kosova ile Avusturya, UEFA Uluslar Ligi B3 Grubu'nun 4. haftasında 4 Ekim 2026 Pazar günü sahaya çıkacak. Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak mücadelede ilk düdük Türkiye saatiyle 19.00'da çalacak.

KOSOVA-AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayın adresi A Spor olacak. Saat 19.00'da başlayacak Kosova-Avusturya mücadelesi A Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

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KOSOVA VE AVUSTURYA ULUSLAR LİGİ'NDE NASIL İLERLİYOR?

Avusturya ilk üç haftayı yenilgisiz geçti. İsrail ve Kosova karşısında galibiyet alan ekip, son maçında İrlanda Cumhuriyeti ile 2-2 berabere kaldı. Kosova ise turnuvaya İrlanda Cumhuriyeti galibiyetiyle başladı. Ardından Avusturya deplasmanında kaybeden ekip, son olarak İsrail ile golsüz berabere kaldı. Ev sahibi, dördüncü haftada yeniden Avusturya karşısına çıkacak.

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KOSOVA-AVUSTURYA İLK MAÇI NASIL SONA ERDİ?

İki takım arasındaki ilk grup maçı 27 Eylül'de Avusturya'da oynandı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kosova bu kez kendi sahasında rakibine karşı farklı bir sonuç almak için sahaya çıkacak.

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