Kosova-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi’nde 4. hafta heyecanı!

Kosova ile Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasında Priştine'de sahaya çıkıyor. Ev sahibi Kosova kendi seyircisi önünde güçlü rakibine karşı iyi bir sonuç için mücadele edecek. Karşılaşma yaklaşırken futbolseverler Kosova-Avusturya maçı yayın kanalını ve başlama saatini araştırmaya başladı.