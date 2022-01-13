Muğla'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı.

Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video

GÖL TAŞTI, İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Atatürk kordonundaki kafe ve restoran işletmecileri, sular altında kalan masa ve sandalyelerini kurtarmak için seferber oldu. Göldeki su seviyesinin yüksekliğini koruması nedeniyle Sanat Sokağı'nda takı malzemesi ile süs eşyaları satan esnaf ise iş yerlerini açmadı.