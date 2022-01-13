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Giriş Tarihi: 13.1.2022 23:49 Son Güncelleme: 13.1.2022 23:53

Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı

Köyceğiz’de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı

Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nde taşma oldu. Göldeki taşma nedeniyle göl kenarındaki restoran ve kafeleri su bastı.  İşletmeciler, sular altında kalan masa ve sandalyeleri kurtarmak için seferber oldu.

Muğla'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı.

Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video

GÖL TAŞTI, İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Atatürk kordonundaki kafe ve restoran işletmecileri, sular altında kalan masa ve sandalyelerini kurtarmak için seferber oldu. Göldeki su seviyesinin yüksekliğini koruması nedeniyle Sanat Sokağı'nda takı malzemesi ile süs eşyaları satan esnaf ise iş yerlerini açmadı.

FERİBOT SEFERLERİ DURDU

Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

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Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı
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