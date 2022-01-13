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OTOMATİK OYNAT
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Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video 13.01.2022 | 23:45
00:15
00:27
Alanya’da yangın paniği | Video 13.01.2022 | 21:44
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SON DAKİKA: Alanya'daki yangın paniği kamerada 13.01.2022 | 21:48
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SON DAKİKA: Alanya’da 3 katlı binanın çökme anı kamerada 13.01.2022 | 21:35
00:25
Alanya’da 3 katlı bina böyle yıkıldı | Video 13.01.2022 | 21:30
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Uyuşturucular gizli bölmelerden çıktı... Böyle yakaladılar | Video 13.01.2022 | 20:10
16:44
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Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü | Video 13.01.2022 | 17:29
00:29
Antalya'da avcıların karşısına çıkan ayı ile yavrusu kamerada 13.01.2022 | 17:29
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KKTC'de korkutan hortum | Video 13.01.2022 | 17:10
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Vali amcasıyla gezdi, dünyalar onun oldu | Video 13.01.2022 | 17:01
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Van'da iş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu | Video 13.01.2022 | 16:30
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Muğla'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü'nde taşma oldu. Göldeki taşma nedeniyle göl kenarındaki restoran ve kafeleri su bastı. İşletmeciler, sular altında kalan masa ve sandalyeleri kurtarmak için seferber oldu.