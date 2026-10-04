Haberler Yaşam Haberleri KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 4.10.2026 07:13

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sonuç heyecanı başladı. Sınavın ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde yer alan sonuç açıklama tarihine çevrildi. Adaylar, puanlarını ne zaman öğrenebileceklerini araştırıyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takvimi...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
  • ABONE OL

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiler, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi gösteriyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar sınav performanslarını ve puanlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimine göre; KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA