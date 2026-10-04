KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiler, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi gösteriyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar sınav performanslarını ve puanlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden kontrol edebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından paylaşılan 2026 sınav takvimine göre; KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.