KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI 2026: KPSS Ön Lisans sınavı cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'na çevrildi.
2026 KPSS Ön Lisans cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin resmi duyurusunda cevap anahtarı erişime açıldığında adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları kontrol edebilecek.
Şu an için cevap anahtarının kesin yayın saati ÖSYM tarafından açıklanmış değil. Bu nedenle sosyal medyada veya farklı kaynaklarda yer alan kesin saat bilgilerine resmi duyuru gelmeden itibar edilmemesi gerekiyor.KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, 2026 KPSS sınav sonuç tarihi...
Adaylar cevap anahtarı yayımlandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bilgilere ulaşabilecek. Özellikle sınav sonrasında ÖSYM tarafından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekiyor.
Cevap anahtarının yayımlanmasının ardından adaylar doğru ve yanlış sayılarını kontrol ederek yaklaşık netlerini hesaplayabilecek.
KPSS'de her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan hesaplanıyor. Bu nedenle adaylar cevap anahtarı açıklandıktan sonra doğru ve yanlış sayılarını dikkate alarak netlerini hesaplayabilecek. Ancak net sayısı, tek başına nihai KPSS puanını göstermiyor.
KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'den gelecek resmi açıklama bekleniyor. Yayınlandığında adaylar soruların doğru cevaplarını ve soru kitapçığını resmi kanallar üzerinden görüntüleyebilecek.