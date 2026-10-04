KPSS ÖN LİSANS SORU VE CEVAPLARI 2026: KPSS Ön Lisans sınavı cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve 130 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'na çevrildi.

KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin resmi duyurusunda cevap anahtarı erişime açıldığında adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları kontrol edebilecek.

Şu an için cevap anahtarının kesin yayın saati ÖSYM tarafından açıklanmış değil. Bu nedenle sosyal medyada veya farklı kaynaklarda yer alan kesin saat bilgilerine resmi duyuru gelmeden itibar edilmemesi gerekiyor.

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