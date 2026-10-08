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Giriş Tarihi: 8.10.2026 07:43 Son Güncelleme: 8.10.2026 07:44

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adayların sonuç heyecanı başladı. 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından doğru ve yanlış cevaplarını değerlendiren adaylar, şimdi ÖSYM'nin sonuç ekranına çevirdi. Özellikle kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarının hangi gün açıklanacağını ve sonuçlarını nereden öğrenebileceklerini merak ederken, ÖSYM takvimindeki tarih adayların bekleyişine son verdi.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Böylece 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından adayların sonuçları için bekleyeceği tarih kesinleşmiş oldu.

Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

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KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının (2026-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS ön lisans soruları ve cevapları açıklandı! ÖSYM ile 2026 KPSS ön lisans soru ve cevapları sorgulama

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayların KPSS puanları ve sınav sonuç bilgileri yer alacak.

Adayların sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç ekranına giriş yapması yeterli olacak. Sonuç tarihi geldiğinde yoğunluk yaşanmaması için adayların resmi ÖSYM kanallarını takip etmesi önem taşıyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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