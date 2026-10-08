KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde 2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarının hangi gün açıklanacağını ve sonuçlarını nereden öğrenebileceklerini merak ederken, ÖSYM takvimindeki tarih adayların bekleyişine son verdi.
ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Böylece 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından adayların sonuçları için bekleyeceği tarih kesinleşmiş oldu.
Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının (2026-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 4 Ekim 2026 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Sonuçlar açıklandığında adaylar ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayların KPSS puanları ve sınav sonuç bilgileri yer alacak.
Adayların sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç ekranına giriş yapması yeterli olacak. Sonuç tarihi geldiğinde yoğunluk yaşanmaması için adayların resmi ÖSYM kanallarını takip etmesi önem taşıyor.