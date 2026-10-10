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Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:49

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu!

Kamu kadrolarında görev almak için sınav salonlarında ter döken ön lisans mezunları, şimdi puanlarını öğrenecekleri günü bekliyor. ÖSYM'nin açıkladığı takvimle birlikte sonuç için tarih belli olurken adaylar, verdikleri emeğin karşılığını görmek için gün saymaya başladı. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

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KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu!
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4 Ekim'de yapılan KPSS Ön Lisans sınavının ardından iki yıllık üniversite mezunları için kamuya atanma yolunda yeni bir aşamaya geçildi. Adayların cevaplarına göre hesaplanacak sonuçlar, memur kadrolarına yapılacak başvurularda kullanılacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte puanların hangi gün erişime açılacağı da belli oldu.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı 2026 KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 30 Ekim Cuma günü açıklanacak. ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan tarihe göre 4 Ekim'de yapılan oturumun değerlendirme işlemleri ay sonunda tamamlanıyor.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde verdikleri cevapların puanlarına nasıl yansıyacağını bekleyen adaylar, sonuç belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte memurluk hedefleri için önemli bir aşamayı daha geride bırakacak.

KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS ön lisans sonuç tarihi ÖSYM takviminde!

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

ÖSYM, değerlendirme işlemlerini tamamladıktan sonra sonuç belgelerini internet üzerinden adayların erişimine sunacak. Sınava katılanlar, sonuc.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını görüntüleyebilecek.

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KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınav salonundan çıktıktan sonra işaretledikleri soruları yeniden incelemek isteyen adaylar için temel soru kitapçığı erişime açıldı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan görüntüleme hizmeti 14 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak kendilerine ait soru kitapçığını inceleyebilecek.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS ÖN LİSANS PUANLARI NEREDE KULLANILACAK?

Ön lisans düzeyinde memur olmak isteyen adaylar, elde ettikleri KPSS puanıyla öğrenim durumlarına uygun kamu kadrolarına başvurabilecek. Ancak sınavdan alınan puan tek başına atama hakkı sağlamıyor.

Tercih dönemlerinde kurumların açtığı kontenjanlar, mezuniyet alanları, nitelik kodları ve taban puanlar belirleyici olacak. Adayların bu nedenle yalnızca aldıkları puanı değil, başvuracakları pozisyonların özel şartlarını da incelemesi gerekecek.

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KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu!
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