KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu!

4 Ekim'de yapılan KPSS Ön Lisans sınavının ardından iki yıllık üniversite mezunları için kamuya atanma yolunda yeni bir aşamaya geçildi. Adayların cevaplarına göre hesaplanacak sonuçlar, memur kadrolarına yapılacak başvurularda kullanılacak. ÖSYM'nin yayımladığı takvimle birlikte puanların hangi gün erişime açılacağı da belli oldu.