KPSS Ortaöğretim giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Ortaöğretim'de sınav yerlerinin açıklanmasının ardından gözler bu kez sınav gününe çevrildi. Memurluk hayali kuran lise mezunları son hazırlıklarını sürdürürken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde kaç soru sorulacağı, adaylara ne kadar süre tanınacağı ve oturumun saat kaçta başlayacağı da takip ediliyor.