KPSS Ortaöğretim giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS Ortaöğretim'de sınav yerlerinin açıklanmasının ardından gözler bu kez sınav gününe çevrildi. Memurluk hayali kuran lise mezunları son hazırlıklarını sürdürürken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde kaç soru sorulacağı, adaylara ne kadar süre tanınacağı ve oturumun saat kaçta başlayacağı da takip ediliyor.
ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim için bina ve salon atamalarını tamamlayarak sınav giriş belgelerini 14 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te erişime açtı.
Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Sistemde 2026-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi Dökümü bölümüne ulaşan adaylar, kendilerine ayrılan okul, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenebilecek.
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2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı https://t.co/ivXb4LyjM8 https://t.co/eW75hNadZ0— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 14, 2026
KPSS Ortaöğretim'de adaylara toplam 120 çoktan seçmeli soru soruluyor.
Adayların doğru ve yanlış yanıtları değerlendirilerek ortaöğretim düzeyindeki KPSSP94 puanı hesaplanacak.
Lise mezunlarının memuriyet yolundaki puanlarını belirleyecek KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek.