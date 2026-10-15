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Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:52 Son Güncelleme: 15.10.2026 09:39

KPSS Ortaöğretim giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Kamuya atanma hedefiyle KPSS Ortaöğretim'e hazırlanan adaylar için sınav günü yaklaşırken beklenen duyuru ÖSYM'den geldi. Bina ve salon bilgilerinin erişime açılmasıyla birlikte adaylar, giriş belgelerini almak için sorgulama ekranına yöneldi. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, belge sorgulama ekranı...

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KPSS Ortaöğretim giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS Ortaöğretim ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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KPSS Ortaöğretim'de sınav yerlerinin açıklanmasının ardından gözler bu kez sınav gününe çevrildi. Memurluk hayali kuran lise mezunları son hazırlıklarını sürdürürken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde kaç soru sorulacağı, adaylara ne kadar süre tanınacağı ve oturumun saat kaçta başlayacağı da takip ediliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Lise mezunlarının kamu kadrolarına atanabilmek için katılacağı sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu! ÖSYM AİS ile KPSS lise sınav giriş belgesi nereden alınır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim için bina ve salon atamalarını tamamlayarak sınav giriş belgelerini 14 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te erişime açtı.

Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Sistemde 2026-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi Dökümü bölümüne ulaşan adaylar, kendilerine ayrılan okul, bina, salon ve sıra bilgilerini öğrenebilecek.

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KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ SORU, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Ortaöğretim'de adaylara toplam 120 çoktan seçmeli soru soruluyor.

  • Genel Yetenek: 60 soru
  • Genel Kültür: 60 soru
  • Toplam: 120 soru
  • Sınav süresi: 130 dakika

Adayların doğru ve yanlış yanıtları değerlendirilerek ortaöğretim düzeyindeki KPSSP94 puanı hesaplanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lise mezunlarının memuriyet yolundaki puanlarını belirleyecek KPSS Ortaöğretim sonuçları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamlamasının ardından adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle puanlarını öğrenebilecek.

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