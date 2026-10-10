KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ 2026: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

KPSS Ortaöğretim'de başvuru döneminin tamamlanmasının ardından sıra, adayların sınava katılacağı yerlerin duyurulmasına geldi. Sınav tarihi yaklaştıkça heyecan da artarken lise mezunları, hangi okulun sıralarında ter dökeceklerini öğrenmek için gün sayıyor.
Lise mezunlarının memuriyet yolunda ter dökeceği KPSS Ortaöğretim için sınav yerleri henüz açıklanmadı. Önceki yıllarda sınava yaklaşık 10 gün kala erişime açılan belgelerin, bu yıl da ekim ayının ortalarında yayımlanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayla belli olacak.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarının ortaöğretim mezunlarına yönelik kadrolarında görev almak isteyen adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda toplam 120 soruyu yanıtlayacak.
ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapabilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü geçerli kimlik belgesiyle birlikte bulundurulması gerekiyor.
Lise düzeyinde kamu personeli olabilmek için sınava katılacak adayların puanları, 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanması öngörülüyor. ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak öğrenebilirler.