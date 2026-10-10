KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ 2026: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Lise mezunlarının memuriyet yolunda ter dökeceği KPSS Ortaöğretim için sınav yerleri henüz açıklanmadı. Önceki yıllarda sınava yaklaşık 10 gün kala erişime açılan belgelerin, bu yıl da ekim ayının ortalarında yayımlanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayla belli olacak.