KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? KPSS Ortaöğretim sınavında geri sayım!

KPSS Ortaöğretim'de adayları Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan bir oturum bekliyor. ÖSYM'nin düzenleyeceği sınav öncesinde adaylar, kaç soru sorulacağını, oturumun ne kadar süreceğini ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını öğrenmek istiyor.
Lise mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı KPSS Ortaöğretim sınavında son günlere girildi. Ağustos ve eylül aylarında başvurularını tamamlayan adaylar, pazar günü Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde ter dökecek.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ortaöğretim oturumunda adaylara iki farklı test uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları için ayrı oturumlar düzenlenmeyecek, bütün sorular aynı sınav süresi içerisinde cevaplanacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika sürecek. Saat 10.15'te başlayacak oturum, standart sınav süresine göre 12.25'te tamamlanacak.
Sınavda Türkçe ve matematik konularının yanı sıra tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi de olacak.
2026 KPSS Ortaöğretim sınavında toplam 120 soru sorulacak. Soruların testlere göre dağılımı şöyle:
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri, 14 Ekim tarihinde erişime açıldı. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek.
SINAV GİRİŞ BELGENİZİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların sınav takviminde bir oturum daha bulunuyor. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye başvuran adayların, KPSS Ortaöğretim oturumuna da katılması gerekiyor. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım Pazar günü yapılacak.