KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? KPSS Ortaöğretim sınavında geri sayım!

KPSS Ortaöğretim'de adayları Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan bir oturum bekliyor. ÖSYM'nin düzenleyeceği sınav öncesinde adaylar, kaç soru sorulacağını, oturumun ne kadar süreceğini ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını öğrenmek istiyor.