Haberler Yaşam Haberleri Kreş havuzunda boğulma tehlikesi geçiren minik Berra yaşama tutunamadı
Giriş Tarihi: 20.8.2025 16:46 Son Güncelleme: 20.8.2025 17:02

Kreş havuzunda boğulma tehlikesi geçiren minik Berra yaşama tutunamadı

Bursa’da 12 Ağustos günü gittiği kreşin yüzme havuzunda fenalaşan ve boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki Berra Dizi, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kreş havuzunda boğulma tehlikesi geçiren minik Berra yaşama tutunamadı

İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşe giden 4 yaşındaki Berra Dizi, okulun havuz etkinliği kapsamında yüzme havuzuna girdi. İddialara göre havuzda havale nöbeti geçirdi. Bu sırada boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan minik Berra, kreşteki öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine havuzdan çıkarıldı.

İhbar üzerine kreşe gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Berra'yı hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan minik Berra, burada 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kreş havuzunda boğulma tehlikesi geçiren minik Berra yaşama tutunamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz