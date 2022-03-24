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Giriş Tarihi: 24.3.2022 10:55 Son Güncelleme: 24.3.2022 11:04

Küçükbaş hayvancılık desteği iki katına çıkarıldı

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Küçükbaş hayvancılık desteği iki katına çıkarıldı

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında Ardahan Valiliği öncülüğünde protokol imza töreni yapıldı. Şimdiye kadar küçük baş hayvancılığı geçmişte veya hala yapmakta olan üreticilere verilen 100 bin liralık faizsiz kredi, yeni yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile 200 bin liraya çıkarıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası işbirliğinde, Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in katılımıyla, Valiliğimiz Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Öner, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen projenin bölge küçükbaş hayvancılığına önemeli bir ivme kazandıracağını belirterek, yeni dönemde de projenin geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Küçük baş hayvancılık için daha önce 100 bin lira olan sıfır faizin 200 bin liraya çıkartılmasını önemli bir adım olduğunu anlatan Vali Hüseyin Öner; "Bugün, bölgemiz tarım ve hayvancılığına önemli katkıları olacağına yürekten inandığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Ziraat Bankası ile ikinci kez protokol imzalıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk kez uyguladığımız ve oldukça verim elde ettiğimiz bu projeyle; ilimizde faaliyet gösteren Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine sağlanacak olan Tarımsal Kredi ile İşletme kapasitelerinin arttırılması, yöreye özgü koyun ırklarıyla bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülkemiz küçükbaş hayvan varlığının arttırılması hedeflenmiştir. Bu protokol ile şartları tutan üreticilerimiz, 1 yıl boyunca kredilerden faydalanacaktır. Proje kapsamında, ilimize uygun küçükbaş hayvan ırkı ve ulaşılması hedeflenen sürü büyüklüğü belirlenecek, ardından proje başvuruları alınacak ve uygun şartları taşıyan üreticilerin projesi, bölgeye bildirilecek. Projenin onaylanmasının ardından canlı hayvanların hangi işletmelerden tedarik edileceği belirlenecek ve kredi işlemleri tamamlanan üreticilerin küçükbaş hayvanları işletmelere teslim edilecek. Ben, projenin hayırlı olmasını diliyor, üreticilerimize, bölge hayvancılığına katkılar sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

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Küçükbaş hayvancılık desteği iki katına çıkarıldı
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