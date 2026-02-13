İstanbul Küçükçekmece’de motosiklet temizlik aracının altına girdi: 2 ölü

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek önünde ilerleyen temizlik aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet temizlik aracının altına girerken, sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yola savruldu.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemleri aldı.
TEMİZLİK ARACI KAZA MAHALLİNİ DE TEMİZLEDİ
Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan motosiklet çekiciyle kaldırılırken, temizlik aracı yola saçılan parçaları temizledi.