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Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:06 Son Güncelleme: 08.10.2026 18:57

Küçükçekmece’de biri polis 2 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece’de bir eğlence mekânında iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu müşteri olarak bulunan B.Ü. ile saldırıya müdahale etmek isteyen istirahatteki polis memuru Kubilay Çınar (40) hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, silah kullanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince gözaltına alındı.

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Küçükçekmece’de biri polis 2 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı
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Olay, gece saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğlence mekânında müşteri olarak bulunan B.Ü., iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan B.Ü., olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında mekânda bulunan ve istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru Kubilay Çınar (40), şüphelilere müdahale etmek istedi. Bu sırada açılan ateşin hedefi olan Çınar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİLAHLI ŞÜPHELİ DE ARALARINDA: 8 GÖZALTI

Çifte ölümle sonuçlanan saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, olayda silah kullanan şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

OLAY GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın üzerinden 12 saat geçmeden yakalanan şüphelilerle birlikte bir Ak-47 ele geçirildi. Olay anına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ayağından vurulan kişi ve şüphelilerin girişi çatışma anları görülüyor.

Küçükçekmece'de biri polis 2 kişinin öldürüldüğü olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı: Görüntüler ortaya çıktı!







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kucukcekmecede-biri-polis-2-kisinin-olduruldugu-olayla-ilgili-8-kisi-gozaltina-alindi-1791474967120.jpg (1152×2048)

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