Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.12.2024 19:13 Son Güncelleme: 5.12.2024 19:16

Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece’de yaşanan iğrenç olayda şüpheli C.S. çiğ köfte alan genç bir kadını taciz etmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde meydana gelen olayda genç kadın çiğ köfte almak için beklediği esnada arkasında bulunan C.S. genç kadına dokundu. Şüpheli genç kadını 1 buçuk dakika boyunca dokunarak taciz etti.

Yaşanan taciz olayını ne genç kadın ne de tezgahtar fark etmedi ancak olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli C.S. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

Küçükçekmece'de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında

TUTUKLANDI
Şüpheli C.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine getirildi. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
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