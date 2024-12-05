Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Yaşanan taciz olayını ne genç kadın ne de tezgahtar fark etmedi ancak olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli C.S. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

Küçükçekmece'de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında

TUTUKLANDI

Şüpheli C.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine getirildi. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.