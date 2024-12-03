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Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında

Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında

03.12.2024 | 22:57

Küçükçekmece’de yaşanan iğrenç olayda şüpheli C.S. çiğ köfte alan genç bir kadını taciz etti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli tacizi alkolün etkisinde gerçekleştirdiğini iddia etti.

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