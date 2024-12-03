Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadına taciz! Şüpheli gözaltında

Şüpheli genç kadını 1 buçuk dakika boyunca dokunarak taciz etti. Yaşanan taciz olayını ne genç kadın ne de tezgahtar fark etmedi ancak olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli C.S. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Küçükçekmece'de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında