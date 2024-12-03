Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadına taciz! Şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 3.12.2024 22:24 Son Güncelleme: 3.12.2024 23:03

Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadına taciz! Şüpheli gözaltında

Küçükçekmece’de yaşanan iğrenç olayda şüpheli C.S. çiğ köfte alan genç bir kadını taciz etti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli tacizi alkolün etkisinde gerçekleştirdiğini iddia etti.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadına taciz! Şüpheli gözaltında

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde meydana gelen olayda genç kadın çiğ köfte almak için beklediği esnada arkasında bulunan C.S. genç kadına dokundu.

Şüpheli genç kadını 1 buçuk dakika boyunca dokunarak taciz etti. Yaşanan taciz olayını ne genç kadın ne de tezgahtar fark etmedi ancak olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli C.S. gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia etti. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Küçükçekmece'de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında

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Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadına taciz! Şüpheli gözaltında
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