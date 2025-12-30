Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de korkutan yangın: İş yerinin 2'inci katında başladı!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 08:59

Küçükçekmece’de korkutan yangın: İş yerinin 2'inci katında başladı!

Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi‘nde bulunan bir iş yerinin 2’inci katında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA
Küçükçekmece’de korkutan yangın: İş yerinin 2’inci katında başladı!
  • ABONE OL

Korkutan yangın, saat 7.30 sıralarında Küçükçekmece Marmara Sanayi Sitesi B Blok'ta 2 katlı bir iş yerinin havalandırma bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, bölgede yoğun duman oluşturdu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Duman tahliyesi sonrası yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece’de korkutan yangın: İş yerinin 2'inci katında başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz