Kule 61 Trabzon’un simgesi olacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri olan Boztepe'de, rekreasyon ve Kule 61 projelerini hayata geçiriyor. Toplam 70 bin metrekarelik alanı kapsayan rekreasyon projesinde; ahşap yürüyüş yolları, modern büfeler ve kafeler, panoramik seyir noktaları, cam teraslar, dinlenme ve oturma alanları, macera parkı, gökyüzü salıncağı, çocuk oyun alanları ile kapalı ve açık otopark yer alacak. İhale aşamasındaki proje tamamlandığında, hem Trabzonluların hem de şehri ziyaret eden turistlerin nefes alacağı ve eşsiz manzarayı doyasıya yaşayacağı yepyeni bir yaşam alanı oluşacak. Boztepe'nin doğal dokusuyla uyumlu bir şekilde tasarlanan proje, şehre sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan da canlılık katacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kule A.Ş. ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen ve 17 Temmuz 2025'te protokolü imzalanan Kule 61 Projesi ise sadece kentin değil bölgenin simge yapılarından biri olacak. Kasım ayında ihalesinin yapılması planlanan ve 61 metre yüksekliğinde inşa edilecek kulede, televizyon, radyo ve telsiz vericileri bir merkezde toplanacak. Kulede ayrıca restoran, kafeterya, müze, kütüphane, seyir katı ve açık teras alanları yer alacak. Kulenin etrafında ise yürüyüş yolları, taşıt yolu, satış birimleri ve otopark alanı oluşturulacak. Kule 61'in 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Boztepe'de hayata geçirilecek rekreasyon ve 61 Kule projelerinin Trabzon'a yeni bir kimlik kazandıracağını belirterek, "Boztepe, Trabzon'un hem siluetinde hem de şehir yaşamında ayrı bir anlam taşıyan en özel bölgelerimizden biri. Bu nedenle Boztepe'yi yalnızca bir seyir noktası değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal, kültürel ve turistik yaşamının kalbi haline getirmek istiyoruz. Rekreasyon ve kule projeleriyle bu alanı modern, estetik ve fonksiyonel bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimiz, şehrimizin eşsiz manzarasını konforlu bir ortamda deneyimleyebilecek. Her iki projeyle birlikte Boztepe, Trabzon'un vizyonunu yukarı taşıyan bir cazibe merkezi haline gelecek" dedi.Çağın şartlarına göre hizmet kalitesini artıran Güngören Belediyesi, İstanbulluların ihtiyaçlarına çözüm olabilmek için bir ilke imza atıyor. Merter E-5 garaj alanında güneş enerjisi ile şarj istasyon projesini hayata geçiyor. Proje kapsamında 107 araçlık geniş bir otopark inşa edilecek. Proje alanına başlangıçta 75 otomobil ve 3 otobüs olmak üzere toplam 78 araç kapasiteli şarj ünitesi kurulacak. İhtiyaçlara göre bu sayının hızla artırılması planlanıyor. Otoparkın üst kısmı tamamen güneş enerji panelleriyle kaplanacak. Güneşten elde edilen bu temiz enerji, doğrudan elektrikli araçların şarj edilmesinde kullanılacak.