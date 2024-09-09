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Giriş Tarihi: 9.9.2024 23:05 Son Güncelleme: 9.9.2024 23:42

Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti

Bakırköy’de bulunan Yücepor kulübü sorumlularından Ender Doğru, Yücespor tesislerinde oynayan iki çocuğun babasını çocukların gözleri önünde darp etti. Skandal görüntüler kameraya yansıdı. Çaresiz iki küçük çocuk ise darp esnasında babalarına bakıp ağladı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti

Skandal olay Bakırköy'e bağlı Zuhuratbaba Mahallesi'nde bulunan amatör spor kulübü Yücespor'un tesislerinde meydana geldi. İki çocuğu bulunan bir aile çocuklarını tesisin futbol sahası içerisinde küçük bir alanda oynatıyordu. Kulüp sorumlularından Ender Doğru, çocukların babasını 'saha bozuluyor', 'çocuklarını çıkar' cümleleri ile azarladı. Baba durumu anlamaya çalışırken Doğru, bir anda yanlarına geldi.

DARP ETTİ

Ender Doğru, babayı çocuklarının yanında darp etmeye başladı. Talihsiz adamın söylediklerine ve küçük çocukların ağlayışlarına ise aldırmadı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti

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Kulüp sorumlusundan skandal hareket: Çocuklarının yanında darp etti
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