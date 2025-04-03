Kulüp yangınına hüzünlü anma

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişi anıldı. Gayrettepe'deki gece kulübünün önünde toplanan aileler, 2 Nisan 2024'te meydana gelen yangının sorumlularının cezalandırılması taleplerini dile getirdi. Yangında hayatını kaybeden işçilerden Şivan Dolu'nun ablası Zülfiye Dolu aileler adına yaptığı basın açıklamasında, "Bir yıldır evlatlarımızın, eşlerimizin, kardeşlerimizin, dostlarımızın acısı yüreğimizde dinmeden taşıyoruz" ifadesini kullandı.Belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu sanıkların "taksir" ile değil, "olası kast" ile yargılamasını istediklerini belirten Dolu, "Bugün görülmekte olan ceza dosyalarında belediye yetkilileri hakkında 'taksirle ölüme neden olma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla yargılamalar devam etmektedir. Ancak biz bu yargılamaya dair büyük bir eksiklik görüyoruz. İddianamelerde geçen suçlamalar, kamu görevlilerinin eylemlerini yalnızca 'taksir' yani dikkatsizlik ve özensizlik olarak nitelendiriyor. Oysa olay öncesinde yapılan sayısız uyarı, yazılı ve sözlü şikayetler, kamu görevlilerinin olay yerinde bulunmasına rağmen hiçbir işlem yapmamaları, ruhsatlandırma işlemleri sırasında kasti olarak yapılan hatalı işlemler, yapılan tadilatları görmelerine rağmen göz yummaları; tüm bu ihmaller zinciri, artık öngörülebilir bir sonuca rıza gösterildiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.Gerçek taşeron işveren konumundaki kişi ile verdiği talimatlarla işçilerin ölümüne sebep olan bazı sorumluların yargılanmadığını öne süren Dolu, isimlerini verdiği kişiler hakkında da dava açılmasını istediklerini söyledi.Avukat Ahmet Ergin ise Silivri'de yapılan duruşmaların Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmesini talep ettiklerini de dile getirdi. Açıklamaların ardından hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan aileler, alana karanfil bıraktı.Bu arada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenleri andı. Bakan Işıkpan paylaşımında, "Bundan tam bir sene önce İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimi rahmetle anıyorum. Yangın sonrası ihmali olanların cezalandırılması için hukuki sürecin en yakın takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin ailelerinin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınının üzerinden bir yıl geçtiTadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 22 sanık hakkında 2 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezaları istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyorİstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın 7. duruşması 7 Nisan'da yapılacak.